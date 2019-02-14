رياضة | مركز شباب ناصر ملوى يفوز على الواليدية بهدف حركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب ناصر ملوى يفوز على الواليدية بهدف حركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب ناصر ملوى، بقيادة المدير الفني محمد هريدى، فوزه الثانى على التوالى، بالمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني، عقب تخطية عقبة فريق الواليدية، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، بالجولة الـ 18.