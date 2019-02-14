رياضة | طنطا يهزم كفر الشيخ وإسلام طارق يتألق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يهزم كفر الشيخ وإسلام طارق يتألق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص فريق طنطا بقيادة أيمن المزين ثلاث نقاط غالية من نظيره كفر الشيخ، بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم علي معلب ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة 18 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول تغيرين اضطراري لفريق طنطا، حيث دفع المزين باللاعب علاء البدري بدلا من محمد اسعد، الذي اصيب باشتباه في قطع بالرباط الصليبي، ودفع بأحمد فوزي بدلا من محمد العشري الذي اصيب بالضامة، كما شهد الشوط تألق حسين رمضان الذي أخرج كرة من علي خط مرمي حارس الكفر، كاد أن يتقدم بها فريق الضيف، وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستحوذ طنطا علي كفر الشيخ بالشوط الثاني وكان الاكثر خطورة علي مرمي كفر الشيخ، حتي نجح اسماعيل ياما في تسجيل هدف الفوز من رأسية متميزة سكنت مرمي محمد عبدالوهاب حارس الفريق المنافس، وتألق اسلام طارق حارس طنطا وتصدي لكرة محققة من داخل حلق المرمي، لينتهي اللقاء بفوز طنطا فوزا ثمنيا بهدف نظيفة.

يرتفع رصيد طنطا للنقطة 32 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد كفر الشيخ عند النقطة 19 في المركز العاشر.

خاض طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من، اسلام طارق، ومحمد العشري، ومحمد اسعد، ومحمد الشاذلي، ومحمود مسعود، وحسين رمضان، وحسام غالي، ومحمد خليفة، واحمد قطاوي، وعبدالرحمن الدح، وإسماعيل بامبا.

البدلاء:- السيد الصاوي، وأحمد فوزي، وعلاء البدري، وسليمان عبدربه، ومحمود مكي، ومحمد مودي، وكريم اسامة.

بينما مثل كفر الشيخ كل من محمد عبدالوهاب، وأحمد ابراهيم، وأحمد موسي، وسعد محسن، وأحمد ابوالعلا، وأحمد عبد المنعم، وعمرو فيرون، والسيد ابو أمنة، وبلال ذكريا، ومحمود صلاح، ومحمد ريعو.

دكة البدلاء:- حمادة الدسوقي، وعبدالفتاح دروجبا، وعلي عفيفي، واكثم سمير، وعمرو عرفة، وأحمد عبادي، ومحمود فتحي.