رياضة | كلوب يكشف عن إمكانية مشاركة لوفرين وفينالدوم أمام البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف عن إمكانية مشاركة لوفرين وفينالدوم أمام البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن فرص مشاركة مدافعه ديان لوفرين ضد بايرن ميونيخ الألماني، بدوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا أستطيع استبعاد مشاركته لكن أيضا لا يمكنني تأكيد مشاركته".
وأضاف قائلاً: "إنه ليس هنا [في ماربيا] لأسباب، لأنه لا يستطيع الانضمام للتدريبات، سنعود [لليفربول] يوم الجمعة. ثم من يوم السبت ديان سيتواجد في ميلوود وسنرى".
وواصل: "لكن, بالطبع. علينا أن نتجهز - إذا أظهر لوفرين يوم الاثنين علامة تدل على أنه بخير, فسنقوم بالتخطيط من جديد".
وتابع: "لكن حتى اللحظة نحن نُحضر للمباراة من خلال هذه التدريبات ولوفرين غير متواجد هنا. يجب أن نجد حلولا أخرى".
واستطرد كلوب بالحديث عن جاهزية نجم الوسط جورجينهو فينالدوم قائلاً: "فينالدوم لم يتدرب حتى الآن, بالطبع هذا ليس أمر جيد خصوصا بعد مباراة مجهدة بالنسبة له".
واختتم: "لكنه سينضم للتدريبات اليوم وهذا أمر جيد".