رياضة | المدير التنفيذي لمان يونايتد: نحن الأكثر متابعة في الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير التنفيذي لمان يونايتد: نحن الأكثر متابعة في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث ريتشارد أرنولد، أحد المديرين التنفيذيين لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مشروع النادي الإنجليزي في الصين، مؤكدًا أن اليونايتد هو أكثر نادي متابعةً في الصين، وأن شراكاتهم ستسمح ببناء علاقات ممتازة مع اصدقائهم في الصين.
وقال أرنولد في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "سنعلن عن التوقيع مع عديد الشركات في الصين قريبًا".
وأضاف: "تطبيق النادي في الأجهزة الذكية ؟ تطبيق النادي هو أكثر تطبيق تحميلًا عبر الأجهزة الذكية مقارنةً بالتطبيقات من نفس النوع. التوسع يزداد عبر الأماكن المهمة في العالم، وبتوفق فريد من نوعه في هذه الصناعة الجديدة".
وأكمل: "عن تجربة النادي في الرياضة الألكترونية ؟ اهتمام جمهورنا كان قويًا، نادينا كان الأكثر من خلال التسجيل لتمثيل النادي في هذا المجال".
واستطرد: "مبيعات التذاكر ؟ نحن في طور بيع جميع المباريات لحاملي العضويات الخاصة بالنادي. التركيز الآن ينصب على بيع التذاكر الموسم المقبل".
وبسؤواله.. لماذا انتم مهتمون بالسوق الصيني ؟ أجاب أرنولد: "أعتقد بأننا نمتلك عائلة جماهيرية كبيرة حول العالم. قمنا بالحكم على مراكز الترفيه، وكذلك عالم الرياضة الالكترونية. أحد الأشياء الأكيدة هنا أننا إتخذنا خطوات بسيطة مقارنةً لما يستحقه مانشستر يونايتد. العالم هو محارنا الخاص".