رياضة | المدير التنفيذي لمان يونايتد: نحن الأكثر متابعة في الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير التنفيذي لمان يونايتد: نحن الأكثر متابعة في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ريتشارد أرنولد، أحد المديرين التنفيذيين لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مشروع النادي الإنجليزي في الصين، مؤكدًا أن اليونايتد هو أكثر نادي متابعةً في الصين، وأن شراكاتهم ستسمح ببناء علاقات ممتازة مع اصدقائهم في الصين.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "سنعلن عن التوقيع مع عديد الشركات في الصين قريبًا".

وأضاف: "تطبيق النادي في الأجهزة الذكية ؟ تطبيق النادي هو أكثر تطبيق تحميلًا عبر الأجهزة الذكية مقارنةً بالتطبيقات من نفس النوع. التوسع يزداد عبر الأماكن المهمة في العالم، وبتوفق فريد من نوعه في هذه الصناعة الجديدة".