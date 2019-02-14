رياضة | شاهد الفيديو الذي يدين راموس في لقطة أياكس المثيرة

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يواجه قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عقوبة الإيقاف المحتملة لمدة مباراتين بعد تعمده الحصول على بطاقة صفراء في لقاء أياكس يوم امس بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة آس الإسبانية الفيديو المثير للجدل والذي يدين سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في واقعة تعمده على البطاقة الصفراء أمام أياكس.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن راموس تعمد الحصول على البطاقة الصفراء يوم امس لقاء أياكس بذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

واشارت الصحيفة، إلي أن راموس حصل على البطاقة الصفراء الثانية بعدما توجه لمقاعد البدلاء وتحدث مع سولاري المدير الفني للفريق بعد هدف أسينسيو الثاني في الدقائق الأخيرة.

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