اونلاين | يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة| كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

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يواجه الفريق الأول بنادي بيراميدز مباراة تعد اختبار صعب له أمام سموحة يوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة سموحة ضد بيراميدز على استاد "الدفاع الجوي" وذلك يوم الخميس، والموافق 14 فبراير 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة بيراميدز أمام سموحة في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني وفي رصيده 42 نقطة، في المقابل يقع فريق سموحة في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة بيراميدز أمام سموحة في الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.