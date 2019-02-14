اونلاين | كورة ستار| لايف رابط مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة مباشر في لقاء اليوم الخميس 14 / فبراير / 2019

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مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر التى تقام اليوم 14-2-2019 في منافسات بطولة الدورى العام المصرى في اطار مباريات الدور الثانى من البطولة المصرية، ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من خلال الدستور مباشرر فى نقل مباشر لمباراة بيراميدز مع سموحة بدون تقطيع .

يلتقي فريقي بيراميدز وسموحة ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز 2019، الدور الثاني، بيراميدز من جديد يطمح في تحقيق إنتصار يأمل به بالحفاظ علي المرتبة الثانية في الدوري المصري، بعد أن تقدم الأهلي المصري في الترتيب وبات قريب من الأهرام خصوصا أن للأحمر لقاءات مؤجلة، يستطيع بها تجاوز الفريق الوليد في الدوري المحلي، فهل ينجح بالفوز علي حساب النادي الأزرق الموج نادي سموحة، وكانت مواجهة الدور الأول إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تنطلق المواجهة بين فريقي بيراميدز وسموحة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة.

رابط مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة مباشر في لقاء اليوم الخميس 14 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة بث مباشر اليوم اون لاين الدورى المصرى, حيث نتابع مباريات بيراميدز وسموحة, فى منافسات البطولة المصرية فى نقل مباشر من موقع الدستور مباشر في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الثامنة والنصف بتوقيت مكه مباشر.

مباراة بيراميدز وسموحة

الدورى المصرى – الجولة 21 .

توقيت الساعة 19:30 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 20:30 بالتوقيت السعودى

مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة مباشر

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