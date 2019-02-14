انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا ما فعله ترامب لممارسة الغولف في البيت الأبيض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرفة محاكاة في البيت الأبيض، لممارسة رياضته المفضلة، الغولف، وذلك من أجل المشاركة في منافسات افتراضية عالمية عن طريق "ضرب الكرة في شاشة فيديو كبيرة".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن نظام المحاكاة الجديد حل مكان آخر قديم "أقل تطوراً" كان بنفس الغرفة، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأشارت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مسؤول في البيض الأبيض، إلى أن الغرفة الجديدة كلفت ترامب 50 ألف دولار، وتم تجهيزيها خلال الأسابيع القليلة الماضية في مقر إقامته الشخصية بالمقر الرئاسي.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي دفع من حسابه الخاص ثمن تطوير الغرفة الجديدة، ونظام المحاكاة المتطور الخاص برياضة الغولف، التي تُعرف بأنها "رياضة الملوك والنبلاء".

وكانت تقارير صحفية قد نقلت على لسان مساعدين لترامب، إن الأخير يقضي أوقاتاً طويلاً، دون اجتماعات رسمية، كما أنه يستغل ذلك لمشاهدة التلفاز، وعقد اجتماعات مرتجلة، وإجراء مكالمات هاتفية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "المثير للجدل" منذ وصوله إلى سدة الحكم، يمتلك عدداً من أندية الغولف داخل الولايات المتحدة وخارجها.