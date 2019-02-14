انت الان تتابع تفاصيل خبر هل تعمّد راموس نيل بطاقة صفراء في أبطال أوروبا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 06:39 مساءً - نفى قائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، تعمّده الحصول على بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ من أجل ضمان الظهور في دور الثمانية.

وحقق الفريق الملكي فوزاً ثميناً على حساب منافسه الهولندي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ16 من المسابقة القارية، ليقترب من بلوغ ربع النهائي، خاصة أن مباراة الإياب ستقام على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، ووسط جماهيره الغفيرة.

ودخل راموس مباراة الإياب وفي رصيده بطاقتان صفراوان من مباريات سابقة في دور المجموعات، ما يعني أن البطاقة الثالثة ستؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة؛ أي إياب دور ثمن النهائي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم "الملكي" على "أصحاب الأرض والجمهور" (2-1)، حصل راموس على البطاقة بعد عرقلة قاسية بحق مهاجم أياكس، الدنماركي كاسبر دولبرغ.

وعقب اللقاء ألمح الدولي الإسباني إلى أنه تعمّد الحصول على البطاقة ليغيب عن مباراة الإياب؛ بدلاً من المخاطرة بنيلها في المباراة المقبلة والغياب من ثم عن ذهاب الدور ربع النهائي، حيث سيكون الخصم أكثر قوة والمباراة أكثر تعقيداً مع دخول البطولة مراحلها النهائية.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة قد قرّر سابقاً إضافة عقوبة الإيقاف لمباراة ثانية كعقوبة إدارة بحق اللاعبين الذين يتعمّدون نيل البطاقة الصفراء للدخول في المراحل المتقدمة بسجلّ نظيف.

وقال راموس بعد المباراة: "صراحة وبالنظر إلى النتيجة، سأكون كاذباً إذا قلت إنني لم أفكّر بالموضوع"، مشيراً إلى أن "هذا ليس للتقليل من شأن الخصم، لكن أحياناً ثمة وقت (قصير) لاتخاذ القرارات، وهذا ما قمت به".

لكن بعد نحو ساعة من ذلك، بدا أن راموس يسعى للتراجع عما أدلى به؛ إذ كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أريد أن أوضح (..) أنني لم أتعمّد نيل البطاقة (الصفراء)، كما لم أفعل ذلك ضد روما (الإيطالي) في المباراة السابقة في دوري الأبطال (في إطار دور المجموعات)".

وأضاف قائلاً: "سأدعم (زملائي) من المدرجات كمشجّع على أمل المشاركة في ربع النهائي".

وتصبح البطاقات الصفراء المكتسبة في المسابقة لاغية بعد ربع النهائي من البطولة "المفضّلة" لريال مدريد، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ13 لقباً.