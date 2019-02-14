شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن مصير ديان بعد الإصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - صرح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنّ اللاعب ديان لوفرين مدافع فريقه، سيغيب عن مواجهة بايرن ميونخ المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: "مشاركة لوفرين في المباراة؟ لا أريد أنّ استبعده مشاركته من المباراة، ولكنه لا يدخل ضمن خططنا لهذه المواجهة

وتابع: "هو لا يتمكن من المشاركة في التدريبات، سنعود يوم الجمعة إلى ميلوود، وسنرى ما سيحدث معه يوم السبت".

وإختتم كلوب حديثه قائلا: "إذا أعطى ديان إشارة إيجابية يوم الاثنين حِيْنئذٍ سنفكر فيه، ولكن حتى الآن هو لم يشارك في التدريبات، لذلك يجب علينا إيجاد حلول أخرى".

والجدير بالذكر أن ديان يتواجد في ميرسيسايد لمواصلة عملية التعافي من الإصابة التي يُعاني منها في اوتار الركبة التي تعرض لها ضد وولفرهامبتون في السابع من يناير الماضي.

وسيواجه ليفربول فريق البافاري، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر.