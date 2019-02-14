شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التجديد.. مسيرة سيميوني الرائعة مع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم ، تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لمدة ثلاث سنوات ليبقى مع الفريق حتى عام 2022.

وسلطت شبكة سكواكا للأرقام والإحصائيات الضوء على أبرز ألقاب سيميوني كمدربًا للروخي بلانكوس.

وخلال مسيرة حافلة توج سيميوني مع أتلتيكو مدريد بسبع ألقاب محلية وقارية ، بالإضافة لاحتلاله المركز الثاني مرتين بدوري أبطال أوروبا.

وتوج سيميوني مع أتلتيكو ببطولتين للدوري الأوروبي ، وبطولتين بالسوبر الأوروبي ، ولقب كأس ملك إسبانيا ، ولقب كأس السوبر الإسباني ، ولقب الدوري الإسباني.