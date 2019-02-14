شكرا لقرائتكم خبر عن "نابي كيتا" يشجع "تيمو فيرنر" علي الانضمام لليفربول والان مع التفاصيل

الخليج 365_طلب متوسط الميدان يفربول الغيني "نابي كيتا" من زميله السابق في فريق لايبزج الألماني "تيمو فيرنر" الانضمام له في قلعة أنفيلد.

وجاء ذلك بعض ظهور العديد من التقارير التي تفيد إلى سعي ليفربول،لاستقطاب النجم الألماني في الصيف المقبل.

وينتهي عقد اللاعب الألماني مع ناديه لايبزج بنهاية الموسم القادم، مع عدم محاولة النادي الألماني تجديد عقد مهاجمه.

وأكد نجم وسط ليفرول "نابي كيتا" في حوار له مع صحيفة "بيلد الأمانية، إلي أنه يتمني اللعب بجوار زميله السابق مرة أخري.

ويسعي ليفربول إلي التعاقد مه مهاجم جديد في الصيف المقبل، ليكون بديلا لمهاجمه البازيلي "روبيرتو فيرمينو".

وأيضًا تحسبًا لرحيل نجمه الأول "محمد صلاح"، خاصة بعد انتشار التقارير التي تفيد سعي فريق "السيدة العجوز" للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم مقابل 175 مليون جنيه استرليني.