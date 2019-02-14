شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتي 2022 والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تمديد عقد الأرجنتيني دييجو سيميوني لمدة موسمين آخرين بعد جلسة مع مجلس إدارة النادي في الفترة الماضية.
وأكد النادي في بيان رسمي على أن سيميوني جدد عقده لمدة موسمين ليبقي مع الفريق حتي 2022 حيث كان من المقرر نهاية عقده في 2020.
وأعرب سيميوني عن سعادته بتمديد العقد الذي لم يتم الكشف فيه عن المقابل المادي الجديد الذي سوف يحصل عليه المدرب الأرجنتيني من إدارة النادي.
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