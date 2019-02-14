مانشستر يونايتد يوجه أنظاره صوب نجم برشلونة

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يسعي للتعاقد مع اللاعب الكرواتي، فينافس مانشستر يونايتد عدة أندية علي رأسها "تشيلسي، إنتر، باريرن ميونخ، يوفنتوس".

ويعد مستقبل راكيتيتش غامض داخل قلعة الكامب نو، بسبب توقف محادثات تجديد تعاقده مع الفريق، الذي ينتهي في صيف 2021.

وقد صرح وكيل اللاعب أكثر من مرة، أن اللاعب لا يفكر في مغادرة برشلونة في الفترة الحالية.

وقد شارك الكرواتي مع الفريق هذا الموسم في 34 مباراة، لكن تحوم الشكوك حول مشاركته أساسيًا من عدمها غي الموسم المقبل، بسبب انضمام الهولندي الشاب فرانكي دي يونج للفريق الكتالوني.