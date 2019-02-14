شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الهلال السعودي لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في مباراتي ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية. وجاء القائمة التي ضمت 29 لاعبا كالتالي: عبدالله المعيوف، ومروان الحيدري، ومحمد الواكد، ووليد الأحمد، وحسن كادش، وياسر الشهراني، وعلي بليهي، وألبرتو بوتيا، ومحمد جحفلي، أحمد شراحيلي، محمد البريك، محمد سالم، ومحمد كنو، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، عبد الملك الخيبري، سلمان الفرج، نواف العابد، ذعار العتيبي، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو، أندري كاريلو، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، جوناثان سوريانو وبافيتيمبي جوميز، خالد آل جبيع، عبدالرحمن اليامي.

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