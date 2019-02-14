شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتفق على تمويل تجديد ملعبه والان مع التفاصيل
وبحسب صحيفة اس الإسبانية فإن النادي الملكي اتفق على اقتراض 575 مليون يورو، وسيشارك في منحه هذا القرض بنوك أمريكية مثل ميريل لينش و JP Morgan وبنوك إسبانية مثل سانتاندير وكايكسابانك ولكن بمبالغ أقل.
وأضافت الصحيفة أن بنك JP Morgan كان المرشح الأول لتمويل هذا المشروع حيث أن رئيس البنك جيمس ديمون زار رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليبلغه باهتمام البنك الأمريكي في المشاركة في هذه الصفقة.
وانضم إليه بنك ميريل لينش ليكونا الممولان الأكبر لمشروع ملعب سانتياجو برنابيو الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيرد هذا القرض على مدة قدرها 30 عاماً، مع فائدة أقصاها 2.5%، حيث سيدفع 25 مليون يورو سنوياً.
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