شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي سبورتس : نجم ويستهام قريب من الانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - يفكر الإنجليزي" جاريث ساوثجيت" المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بالاستعانة بلاعب وسط ويستهام الشاب "ديكلان رايس".

واستطاع صاحب ال20 عاما اقتحام التشكيل الأساسي للهامرز تحت قيادة "مانويل بيلجريني"، واستطاع إثبات ذاته لجميع متابعي الريمرليج.

وقد لفت اللاعب الشاب أنظار العديد من الأندية الإنجليزية، علي رأسها "البلوز" تشيلسي، و"الشياطين الحمر" مانشستر يونايتد، للانضمام لهم في الانتقالات الصيفية القادمة.

وقد أعلن "ميك مكارثي" مدرب المنتخب الإيرلندي، أن اللاعب الشاب اختار تمثيل المنتخب الإنجليزي علي تمثيل المنتخب الإيرلندي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن ساوثجيت مهتم بشدة "برايس" ويفكر في الاستعانة به في المباريات القادمة، خاصة بعد تفضيل رايس للمنتخب الإنجليزي.

ويتوقع انضمام رايس للمنتخب الإنجليزي في المعسكر المقبل، استعدادا لمواجهة التشيك و مونتينيجرو، في تصفيات "يورو" المقبلة في الشهر القادم.