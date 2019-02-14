شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب ديبالا من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- ارتبط صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا بالتفاوض مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الأزمة الأخيرة التي افتعلها اللاعب في مباراة بارما بالدوري الإيطالي، وأعقبها تكهنات عدة عن رحيله عن تورينو.

المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي أكد لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن فكرة انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد أو أي فريق آخر مستبعدة، وتابع: الذين يغادرون النادي هم أولئك الذين يعلنون رغبتهم في الرحيل. أكرر أن فريقنا من الصعب استغلاله.

وأضاف: من الذي يمكن أن نضمه للفريق أفضل من ديبالا؟ من الصعب أن نحصل على توقيع ميسي، وكذلك الأمر بالنسبة لنيمار. ديبالا هو أحد اللاعبين الذين سيواصلون مسيرتهم معنا حتى النهاية.

ويمتد عقد ديبالا الذي انتقل إلى يوفي قادما من باليرمو عام 2015، حتى عام 2022.