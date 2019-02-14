شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اجتماع صبحى وحطب والخطيب لاحتواء أزمة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت «المصرى اليوم» كواليس الاجتماع الثلاثى الذى حضره الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، أمس الأول الأربعاء، لاحتواء تفاقم الأزمات وزيادة حالة الاحتقان الجماهيرى، وهو ما دفع وزير الرياضة للدعوة إلى إطلاق مبادرة «التهدئة»، وهى المبادرة التى تبلورت فكرتها خلال الجلسة التى جمعت صبحى وحطب بمكتب وزير الرياضة بمبنى الوزارة فى الثانية ظهر أمس الاول، لإيجاد حلول لاحتواء حالة الاحتقان فى الوسط الرياضى، وتم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات بين كل أطراف المنظومة متمثلة فى اتحاد الكرة ومسؤولى الأهلى والزمالك. اتفق الوزير وحطب على أن تكون البداية بعقد اجتماع رباعى تتم خلاله دعوة أبوريدة والخطيب لجلسة رباعية فى استاد القاهرة، لإيجاد حل لأزمة الكأس، وتجنبا لحدوث صدام بين أبوريدة والخطيب تم الاتفاق على دعوة الخطيب منفردا مع دعوة أبوريدة لاجتماع لاحق، ولاقى اقتراح وزير الرياضة قبولا من رئيس النادى الأهلى خلال اتصال هاتفى، حيث رحب الخطيب بالاجتماع الذى تم تحديده مساء نفس اليوم بمكتب وزير الرياضة باستاد القاهرة، وبدأ الاجتماع بالاستماع إلى وجهة نظر رئيس النادى الأهلى، الذى أكد أن مجلس الأهلى يدافع عن حقوقه ولا يصدر أزمات، مستنكرا بشدة موقف اتحاد الكرة وإصداره قرارات تضر بمصلحة الأهلى استجابة لضغوط منافسين.

وأكد الخطيب أن الجميع يعلم الظروف التى مر بها الفريق ومشاركته فى البطولتين الأفريقية والعربية، وهو ما تسبب فى تأجيل أكثر من مباراة فى الدورى، ورغم ضغط المباريات وتعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات لما اعترض الأهلى والتزم بجدول البطولة، إلا أنه فوجئ بتصريحات من المسؤولين فى بيراميدز والزمالك للمطالبة بخوض الأهلى مؤجلاته فى الدورى. واستعرض الخطيب خلال الاجتماع تمسكه بالجدول المعلن، خاصة أن الفريق سيخوض منافسات بداية من مواجهة الإنتاج الحربى غدا السبت، يليه الداخلية والجونة يومى 20 و24، ومنها مباريات فى الدور الثانى، أى أن الأهلى مؤجلاته لا تمثل مشكلة، ومثله مثل أى فرق لها مؤجلات، مثل فريق الجونة الذى له مؤجلات فى بطولة الدورى من الدور الأول.. وتساءل: ما الحل؟ وما الحكمة من أن يتم استبدال مباراة فى الدورى بمباراة بالكأس؟ وهل هذا الحل أنهى أزمة المؤجلات؟.. إن الأمر مقصود به أمور أخرى غير فنية، وهو ما دفع الأهلى للاعتراض، مشددا على أن التحدث عن تأخر مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 من الكأس ليس مبررا، خاصة أن الحديث عن أزمة الدورى فكيف يتم تأجيل مباراة فى الدورى لحل الأزمة بمواجهة فى الدورى. وطالب الوزير وحطب، رئيس النادى الأهلى بالتهدئة، خاصة فى ظل حالة الغضب الجماهيرى، وأن الصالح العام يتطلب التزام كل الأطراف بأقصى درجات المسؤولية. وخلال الاجتماع، أجرى وزير الرياضة اتصالا هاتفيا بهانى أبوريدة، رئيس الاتحاد، وحرص على الانتقال لغرفة مجاورة خلال حديثه بعيدا عن الخطيب وحطب، وعقب انتهاء الاتصال الهاتفى أكد الوزير لضيفيه أن هانى أبوريدة متفهم الموقف وأنه يتمنى أن تتم التسوية وحل الأزمة، مشددا على أنه لا توجد أى أزمة أو خلاف مع مجلس الأهلى، وأنه لو تم إبلاغه مبكرا بالاجتماع لكان قد حضر، ولكن نظرا لتواجده فى أكتوبر فيستحيل اللحاق بالاجتماع. وأكد الوزير أن ما يشغله هو الصالح العام، وأنه لا يطلب من الخطيب اتخاذ أى قرار يعد بمثابة التدخل، ولكن كل ما يطلبه التهدئة.. واقترح أن يؤجل الأهلى الحديث عن مباراة الكأس، خاصة أن الوقت مازال مبكرا والأهلى أمامه مواجهة فى الدورى، وأنه من الممكن فى الاجتماع المقبل دعوة هانى أبوريدة لمناقشة وجهة نظر الأهلى الفنية، والاستماع لوجهة نظر المسابقات فى الجبلاية ومدى إمكانية الوصول إلى حل يرضى كل الأطراف. ووافق الخطيب على اقتراح بإرجاء اجتماع مجلس إدارة الأهلى الذى كان مقررا صباح أمس لحين انتهاء مبادرة الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية لاحتواء الأزمة. من جانبه، قال أشرف صبحى إن مبادرته لاحتواء الأزمة تأتى من ثقته فى وطنية المسؤولين فى الأندية، سواء محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أو مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، خاصة أنهما يمثلان قطبى الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن اجتماعه الفترة المقبلة مع مسؤولى اتحاد الكرة والأهلى والزمالك بدعم اللجنة الأوليمبية بهدف إرسال رسالة للجماهير بأن المسؤولين عن الرياضة قدوة وقادرون على احتواء أى أزمة وعودة الوئام وإعلاء الصالح العام، وأعرب عن سعادته بالجلسة التى جمعته برئيس الأهلى وما لمسه من حرصه على الحفاظ على حقوق ناديه، وفى الوقت نفسه إحساسه وإدراكه الكبير بالمسؤولية الوطنية. وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ما تم فى الاجتماع هو مجرد محادثات مبدئية لتهدئة الأمر، وأنه يأمل فى أن يتوج الأمر فى النهاية بمصالحة شاملة، خاصة أن الجميع حريص على استكمال الدورى والكأس، وفى نفس الوقت توحيد الجهود قبل بطولة أمم أفريقيا. يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر أمس مجلس الأهلى بياناً توضيحياً أهم ما جاء فيه: «النادى الأهلى يؤكد أنه لم يتلق أى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات فى جدول الدورى، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، وبمجرد تلقيه المكاتبات سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلى المشروعة، والتى تتفق مع اللوائح والقوانين فى كل المسابقات».