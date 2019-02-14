مدرب ليفربول يتحدث عن تغير مركز محمد صلاح

قام عضو الجهاز الفني في نادي ليفربول الانجليزي بيبين ليندريس بشرح أن تغير مركز صلاح أتى من أجل الاستفادة من قدراته داخل منطقة الجزاء، ولمنح حرية أكبر أمام فيرمينو من أجل التحرك.

وقال بيبين ليندريس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ليفربول أيكو" الانجليزية: "أولا، مو يمتلك القدرة على الابتكار داخل المنطقة، والفارق بينه وبين الكثير من اللاعبين في مستواه هو أنه هداف حقيقي."

تحول محمد صلاح بشكل أكبر مع ليفربول إلى لعمق منطقة الجزاء بدلًا من دوره الأساسي كجناح على مدار السنوات الماضية من مسيرته.

وأضاف: "لذلك، من خلال وضعه في أعلى منطقة ممكنة داخل الملعب، وبالسرعة التي يمتلكها وقدرته على تهديد المرمى يمكننا أن نخلق دور أكثر حرية لِفيرمينو وأكثر سهولة."

وأكمل: "بالنسبة لمو، من الرائع أن يكون لديه تلك القدرة على استيعاب طريقة اللعب بهذا الشكل، وبشكل آخر، الأمر بالنسبة له عظيم، هو أكثر قربًا من المرمى، يمكنه أن يستخدم سرعته، وأصبح أقرب إلى المكان الذي نريده به."

وانهى تصريحاته قائلًا: "الأمر يمثل التطور الطبيعي لمحمد صلاح."