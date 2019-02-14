رسميا .. دييجو سيميوني يجدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2022

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، حتى عام 2022.
ونشر نادي العاصمة الإسبانية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو لأفضل لحظات سيميوني مع الروخي بلانكوس.
وكان سيميوني الذي أعاد أتليتكو إلى منصات التتويج بعد طول غياب، وساهم في صناعة أمجاد الروخي بلانكوس في العقد الأخير، محل اهتمام أكثر من نادٍ في أوروبا للظفر بخدماته، على رأسهم تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
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