شكرا لقرائتكم إيكاردي يفقد شارة القيادة في إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 01:16

أعلن نادي إنتر ميلان الايطالي لكرة القدم أمس (الأربعاء) أن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش سيحمل شارة قيادة الفريق بدلا من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وغياب الأخير عن تشكيلة الفريق التي تخوض مباراة في فيينا الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



ويأتي ذلك في خضم تقارير عن احتمال رحيل المهاجم البالغ 25 عاما عن صفوف الفريق اللومباردي، في ظل عدم التوصل الى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.

وأعلن إنتر الأربعاء عبر حسابه على «تويتر» أن «القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش»، من دون أن يوضح أسباب هذه الخطوة. وفي وقت لاحق، نشر إنتر تشكيلة من 19 لاعبا لخوض مباراة الخميس في ضيافة رابيد فيينا النمسوي في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، خلت من اسم إيكاردي، دون تفسير لذلك أيضا.