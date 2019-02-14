شكرا لقرائتكم "يويفا" يفتح قضية تأديبية ضد اليونايتد بسبب دي ماريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات انضباطية بحق مانشستر يونايتد بعد إلقاء قارورة باتجاه أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان خلال مواجهة الفريقين في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا باستاد أولد ترافورد يوم الثلاثاء.

وتعرض دي ماريا لصيحات استهجان من جماهير يونايتد قبل إلقاء زجاجة جعة من المدرجات نحو اللاعب الأرجنتيني في الشوط الثاني، والتقطها اللاعب الأرجنتيني وتظاهر بأنه يشرب منها.

وانضم اللاعب الأرجنتيني إلى يونايتد في 2014 في صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت قيمتها 59.7 مليون جنيه إسترليني (76.88 مليون دولار)، لكن أداءه المتواضع في موسمه الأول تحت قيادة المدرب وقتها لويس فان غال أدى لرحيله إلى باريس سان جيرمان بعد عام واحد.

واتهم يونايتد أيضا بعرقلة الحركة على سلالم الاستاد بينما وجهت إلى باريس سان جيرمان أربعة اتهامات مختلفة بمخالفات ارتكبها مشجعوه ومن بينها مزاعم عن إطلاق ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات وارتكاب أعمال تسبب الضرر إضافة إلى الشغب.

وستنظر لجنة الانضباط التابعة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الاتهامات في 28 فبراير ، وفاز باريس سان جيرمان بطل فرنسا 2-صفر في مباراة الذهاب عن طريق هدفين في الشوط الثاني سجلهما بريسنل كيمبمبي وكيليان مبابي.