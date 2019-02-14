جيمس هاردن يواصل سلسلته وووريرز ينهيها

اسماء السيد - عادل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الأربعاء رقم أسطورة كرة السلة الأميركية ويلت تشامبرلاين لثاني أطول سلسلة من المباريات مع 30 نقطة على الأقل، لكنه فشل في ضمان فوز فريقه، بينما أنهى بورتلاند ترايل بلايزرز سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لغولدن ستايت ووريرز خارج ملعبه.

وسقط هيوستن أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 111-121، في حين تلقى غولدن ستايت بطل الموسمين الماضيين خسارة أمام مضيفه بورتلاند 107-129، في مباراة شهدت إقصاء مدربه ستيف كير لاعتراضه على التحكيم.

وعادل هاردن رقم تشامبرلاين لثاني أطول سلسلة من المباريات مع 30 نقطة على الأقل، بتسجيله 42 نقطة في سلة مينيسوتا.

وبلغ أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، عتبة 30 نقطة على الأقل للمباراة الحادية والثلاثين تواليا، ليعادل رقم تشامبرلاين الذي يحمل أيضا الرقم القياسي في هذه الفئة مع 65 مباراة متتالية.

كما عادل هاردن الذي سجل 40 نقطة على الأقل للمرة 22 هذا الموسم، رقم اللاعب الأسطوري مايكل جوردان العائد لموسم 1989-1990.

ولم يتمكن هاردن الذي أضاف خمس متابعات وست تمريرات حاسمة، من إنقاذ فريقه من تلقي الخسارة الثانية له في آخر ثلاث مباريات. وحقق هاردن النقطة الـ30 في الربع الثالث من محاولة ناجحة من خارج القوس، بعدما كانت بدايته في المباراة تشير إلى احتمال وضع دفاع مينيسوتا حدا لسلسلته، اذ اكتفى بتسجيل خمس نقاط في الربع الأول.

لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قدم أداء كبيرا وسجل 15 نقطة في الربع الثاني الذي أنهاه فريقه لصالحه 29-24. بيد أن مينيسوتا الذي اعتمد على 27 نقطة من جيف تيغ و25 من كارل-أنطوني تاونز، كان الأفضل في الشوط الثاني، وأنهى الربع الثالث 35-26 والأخير 34-27.

وحقق مينيسوتا فوزه الـ27 في 57 مباراة، بينما تلقى هيوستن صاحب المركز الخامس في المنطقة الغربية، خسارته الـ24 مقابل 33 فوزا.

وكانت المباراة الأخيرة للفريق قبل دخول الدوري فترة الاستراحة التي تسبق مباراة "كل النجوم" ("أول ستار"). ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات الخميس، قبل موعد المباراة المقررة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، على أن تعاود مباريات الموسم المنتظم بدءا من الخميس المقبل.

ورأى هاردن أن هذه الاستراحة "ستعود علينا بالفائدة"، معتبرا أن النقطة السلبية للفريق ضد مينيسوتا كانت تراجع الأداء "مرة جديدة في الربع الثالث. لقد سمحنا مجددا للفريق الخصم بأن يعود" الى المنافسة.

- طرد كير -

وعلى ملعب بورتلاند، تلقى غولدن ستايت خسارته الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية، والثانية فقط في آخر 18 مباراة، في لقاء شهد استبعاد مدربه كير بعد احتجاجه على قرار للحكم.

وأنهى بورتلاند بفضل النقاط الـ29 التي سجلها داميان ليلارد، سلسلة من 11 فوزا متتاليا لغولدن ستايت خارج ملعبه، على رغم تسجيل كل من نجمي الأخير ستيفن كوري وكيفن دورانت 32 نقطة.

وتحكم بورتلاند بالمباراة في مطلع الربع الأخير، وتقدم 110-103 قبل أن يحتسب الحكم خطأ غير رياضي على لاعبه درايموند غرين قبل أربع دقائق من النهاية، معتبرا أن اللاعب وجه ضربة بالكوع للاعب بورتلاند زاك كولينز. وأثار القرار احتجاج كير وجدلا كبيرا مع الحكم كين ماور، انتهى بطرده من الملعب للمرة الثانية فقط في مسيرته كمدرب.

وقال كير تعليقا على ما جرى "تفاجأت من احتساب خطأ غير رياضي".

وتلقى ووريرز متصدر المنطقة الغربية خسارته الـ16 في 57 مباراة، بينما حقق بورتلاند رابع المنطقة ذاتها، الفوز الـ34 مقابل 23 هزيمة.

الى ذلك، حقق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "تريبل دبل" مع 33 نقطة و19 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه ميلووكي باكس الى الفوز على مضيفه إنديانا بايسرز 106-97.

وحقق ميلووكي بذلك فوزه السابع تواليا خارج أرضه، وهي أطول سلسلة للفريق منذ موسم 1984-1985. كما حمل الفوز الرقم 8 في آخر تسع مباريات لمتصدر المنطقة الشرقية.

وقال اللاعب اليوناني بعد المباراة "الفريق قام بعمل رائع في الحفاظ على رباطة جأشه (...) غيرنا التشكيلة، لعبنا بقوة أكبر وبدلنا كل شيء".

وأشاد مدرب إنديانا نايت ماكميلان بأداء أنتيتوكونمبو، معتبرا أنه "عملاق (...) 19 متابعة؟ أطلق الهجمات المرتدة لفريقه وسجلوا منها 23 نقطة".

وفي مقابل هذه السلسلة الإيجابية، واصل نيويورك نيكس تحقيق النتائج السلبية، وتلقى الأربعاء خسارته الـ18 تواليا هذا الموسم، وأتت أمام ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 111-126.

وتعد هذه السلسلة الأسوأ في تاريخ الفريق النيويوركي، وأتت في مباراة برز فيها لاعب فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد مع 26 نقطة و14 متابعة.

الا أن الأمسية لم تكن إيجابية بالكامل بالنسبة الى إمبييد الذي أبلغ الأربعاء بفرض رابطة الدوري غرامة مالية بحقه قيمتها 25 ألف دولار أميركي، على خلفية تصريحات انتقد فيها حكام المباراة السابقة لفريقه، والتي خسرها الثلاثاء أمام بوسطن سلتيكس 109-112.

وانتقد إمبييد التحكيم لعدم نيله خطأ في الدقيقة الأخيرة، ونال العقوبة على خلفية "الانتقاد العلني لإدارة المباراة واستخدام مفردات غير مناسبة".

ويحتل فيلادلفيا المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية مع 37 فوزا و21 خسارة.

أما ثاني ترتيب المنطقة نفسها تورونتو رابتورز، فحقق فوزا صعبا على واشنطن ويزاردز صاحب المركز الحادي عشر، بنتيجة 129-120.

وكان الأفضل في صفوف تورونتو باسكال سياكام الذي سجل 44 نقطة هي الأعلى له في مسيرته، وساهم بالفوز الـ43 لفريقه في 59 مباراة.

كما حقق بروكلين نتس فوزا صعبا على وصيف الموسم الماضي كليفلاند كافالييرز بنتيجة 148-139 بعد التمديد.

وفي بقية المباريات، فاز لوس أنجليس كليبيرز على فينيكس صنز 134-107، وميامي هيت على دالاس مافريكس 112-101، وبوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 118-110، ودنفر ناغتس على ساكرامنتو كينغز 120-118، وشيكاغو بولز على ممفيس غريزليز 122-110.