ندى فتح الله

اقتحم أحد مشجعي النادى الأهلي برنامج "الزمالك النهاردة" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" فى خلال مداخلة هاتفيه، قائلا: " من كتر برامج الزمالك، انا خايف أفتح قناة الأهلي ألاقي برنامج للزمالك برضو". وقال محمد، المشجع الأهلاوي: الزمالك مش هشوف حاجة من الدوري المصري ولا كاس مصر. واستطرد محمد حديثه :" ابقى تعالى قابلني لو شوفتوا دوري ولا كاس".

كانت هذه تفاصيل خبر مشجع أهلاوي يقتحم استوديو الزمالك على الهواء: مش هتشوفوا دوري ولا كاس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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