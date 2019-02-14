أول رد فعل من الأهلي على استبدال مباراة بيراميدز في الكأس

كتب: ضياء السقا

أصدر النادي الأهلي بيانًا، الخميس، يكشف فيه موقفه من قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، باستبدال مباراة المارد الأحمر وبيراميدز في الدوري، المقرر لها 28 فبراير الجاري، لتصبح في دور الـ 16 بكأس مصر.

وحددت المسابقات يوم 28 فبراير موعداً لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، على أن تقام مواجهتهما في الأسبوع الـ25 من الدوري يوم 18 أبريل.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي نص البيان وجاء كالتالي:-

“النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس. والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي على أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلًا على أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي، وهو يؤكد على احترامه للمنـظومـة الرياضـيـة، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات.”

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز شهدت أزمة بين الطرفين، حيث رفض الأخير خوض مباراته في الدوري قبل أن يلعب المارد الأحمر مؤجلاته، وقررت الجبلاية أن يلعبا مباراتهما في الكأس بدلا من الدوري يوم 28 فبراير، وهو ما رفضه مجلس القلعة الحمراء، في وقت سابق.