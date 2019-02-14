مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي حقيقة الاستغناء عن كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

نفى مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد عن نية النادي الاستغناء عن المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أنه لا يوجد قرار من الإدارة بشأن الاستغناء عن اللاعب.

وكان المهاجم الكونغولي قد رحل عن صفوف الزمالك إلى الوحدة السعودي والذي يُدربه أحمد حسام ميدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأكمل المصدر: "هناك بند في عقد اللاعب يسمح برحيل اللاعب إذا ما قام النادي السعودي بدفع 1.4 مليون دولار، أمر كابونجو سيتم حسمه في نهاية الموسم وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق."

وتجدر الإشارة أن كابونجو كان قد تعرض لإصابة مع فريقه خلال المباريات الماضية بالدوري السعودي.