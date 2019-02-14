الأهلي: وزير الرياضة تدخل لحل أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف النادي الأهلي عن تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس مشدداً على أن النادي الأحمر لم يتلق خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن فى وقت سابق تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ببطولة الدوري إلى الـ 18 من أبريل قبل أن يحدد الـ 28 مش الشهر الجاري موعداً لمباريات الفريقين فى الكأس.

ورفض الأهلي فى بيان سابق استبدال مباراة الدوري مع بيراميدز بمباراة الكأس معلناً اعتذاره عن أداء المباراة ومرحباً بتأجيل مواجهة الدوري.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا جاء نصه كالتالي:-

"النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس. والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي على أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلًا على أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي، وهو يؤكد على احترامه للمنـظومـة الرياضـيـة، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات."