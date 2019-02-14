المصري يهاجم المقاصة بـ "وادي" و"رجب"

فريق المصري البورسعيدي (أرشيفية) تشكيلة المصري البورسعيدي لمواجة المقاصة كتبت: سارة جاب الله أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الذي يخوض به فريقه مواجهة مصر للمقاصة التي تنطلق بعد قليل على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز. من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع: إسلام أبو سليمة ،أحمد شوشة ،مصطفى طيارة ، محمد الصالح. خط الوسط: إيزي إيميكا ،فريد شوقي ،إسلام عطية ،محمود حمد. خط الهجوم: حسين رجب ،محمود وادي. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد وعبدالله بيكا وكريم العراقي وسعيدو سمبوري ومحمد جابر وعبد اللطيف جريندو وأوستن أموتا. ويحتل فريق المصري المركز السابع برصيد 26 نقطة بينما يأتي الفريق الفيومي في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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