محمد فضل يكشف حقيقة استبعاد ملعب السلام من بطولة كأس الأمم الأفريقية

كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، حقيقة ماتردد عن استبعاد ملعب السلام من الملاعب المستضيفة لمباريات المسابقة القارية.
قال فضل في تصريحات خاصة: "لم يصدر قرارًا رسميًا باستبعاد ملعب السلام، أنا مدير البطولة وأؤكدعدم صدور القرار بشكلٍ رسمي حتى الآن، تقرير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الملاعب التي تستضيف البطولة بشكل نهائي سيصدر قريبًا جدًا".
وأضاف: "وضعنا 8 ملاعب في ملف مصر لاستضافة البطولة، بحيث
وأوضح أن اشتراطات الاتحاد الأفريقي بخصوص الملاعب التي تستضيف مباريات بطولة أفريقيا، تنص على وجود ملعبين بسعة 15 ألف متفرج، وملعبين بسعة 20 ألف متفرج، وملعبين بسعة 40 ألف متفرج.
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