شاهد .. الجونة يتقدم على الداخلية بهدفين لهدف في الشوط الأول

الجونة والداخلية (أرشيفية) كتب- صبري حافظ: تقدم فريق الجونة على الداخلية بهدفين مقابل هدف باستاد كلية الشرطة ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. سجل هدفي الجونة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق في الدقيقتين 20 و45 وأحرز هدف الداخلية الوحيد أحمد بحبح في الدقيقة 22. يذكر أن الجونة قد خسر في الجولة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي 2-3 كما خسر الداخلية أمام بيراميدز أيضًا 2 / 0. أهداف المباراة ..

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