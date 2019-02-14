رياضة | تقارير: دي يونج سيطر على صاحب الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: دي يونج سيطر على صاحب الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت تقارير صحفية إسبانية، بالأداء الذي قدمه النجم الهولندي المميز فرانكي دي يونج، لاعب أياكس أمستردام الهولندي والذ وقع على عقود انضمام لبرشلونة الإسباني، أمام ريال مدريد، أمس بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن دي يونج قد نجح في السيطرة على صاحب البالون دور هذا العام وهو الكرواتي لوكا مودريتش.

وتمكن لاعب البارسا في صيف العام الحالي، والناشط في أياكس أمستردام، دي يونج، من الفوز في كل المبارزات أمام مودريتش الفائز بالكرة الذهبية الاخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فقط في الهدف الأول لريال مدريد بواسطة كريم بنزيما، تمكن الكرواتي من تجاوز دي يونج ومرر لزملائه.