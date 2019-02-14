رياضة | فالفيردي يكشف عن آخر تطورات حالة ميسي

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "ميسي بحالة جيدة جدا، وقد تدرب اليوم بشكل جيد، لا يمكن ان اريحه اكثر من ذلك، لأنه بحالة جيدة".

وأضاف قائلا: "حالة أومتيتي تختلف عن ميسي، لا استطيع ان اقول ما اذا كان اومتيتي سيلعب السبت او الثلاثاء، او بعد ذلك، يجب عليك تقييم أشياء كثيرة، ليس فقط إذا كان اللاعب بصحة جيدة".

واختتم بقوله: "لكن يجب تقييم وتيرته في اللعب، وكيف هو مع بقية الزملاء في الميدان، هناك العديد من الأشياء يجب تقييمها".