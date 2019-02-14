رياضة | جروس يكشف سر عدم مشاركة أيمن حفني أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يكشف سر عدم مشاركة أيمن حفني أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن سبب عدم الدفع بأيمن حفني صانع الألعاب في مباراة نصر حسين داي الجزائري بالأمس في الكونفدرالية.

وأكد المصدر أن جروس أبلغ الإدارة أنه لا توجد مشكلة لديه مع حفني من الأساس ولا يعاندهم في مسألة مشاركته لكن الأمر يتعلق بسير المباراة فقط.

وأوضح أن بقاء أوباما للنهاية وعدم استبداله جاء لالتزامه ببعض الجوانب التكتيكية وتنفيذ المطلوب منه بالإضافة إلى التدخلات القوية من الفريق الجزائري وخوفه على حفني من الإصابة.