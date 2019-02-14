رياضة | أليجري: ماتويدي سيغيب أمام فروسينوني وسعيد بوجود الـ"VAR" في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري: ماتويدي سيغيب أمام فروسينوني وسعيد بوجود الـ"VAR" في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس، عن المواجهة المرتقبة ضد فروسينوني في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب علينا أن نحصد الثلاث نقاط أمام فروسينوني، لأن الثلاث نقاط سيمهدوا طريقنا تجاه بطولة الدوري، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار بأن هذا الفريق فاز خارج دياره ثلاث مرات".