رياضة | فالفيردي يدفع بـ ديمبلي أساسيًا أمام بلد الوليد لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يدفع بـ ديمبلي أساسيًا أمام بلد الوليد لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني سيكون أساسيًا ضد فريق بلد الوليد، ببطولة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المهاجم الفرنسي على الرغم من انه ليس 100% بدنيا حتى الان، إلا أن المدرب إرنيساو فالفيردي سيدخل به اساسيا يوم السبت ضد بلد الوليد في كامب نو.

وأفادت الصحيفة أن فالفيردي يرجو من وراء إشراك ديمبلي أن يحصل اللاعب على وتيرة المباريات، قبل المواجهة المهمة في ليون في دوري الابطال يوم الثلاثاء.