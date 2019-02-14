رياضة | مدرب بلد الوليد يكشف عن خطته للفوز على برشلونة

أكد سيرجيو جونزاليس مدرب فريق بلد الوليد، على أنه يجب أن تكون المنهجية واحدة، بنفس الحماس، على الرغم من أنهم نعرف صعوبة المباراة أمام برشلونة وفي ملعب كامب نو.

وقال مدرب بلد الوليد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة: "البارسا استراح لاسبوع، ولديهم مجموعة قوية، تريد اكتساحك، وتسيطر عليك، يجب ان يكون لدينا القوة، وان نركض كثيرا".

وأضاف: "سيكون من الخطأ التركيز على ميسي فقط، قبل ساعة من المباراة سنعرف ما اذا كان فالفيردي سوف يقوم بالتناوب ضدنا".

وواصل: "إذا اضطررنا لإيقاف ميسي يجب فعل ذلك كمجموعة، نريد افضل اللاعبين في الملعب، ولكن اذا أراد فالفيردي إراحة ميسي لن يكون سيئا".

وتابع بالحديث عن ميسي قائلاً: "ميسي هو الافضل على الاطلاق، واريده ان يلعب، ولكن اذا اراد الراحة فليكن ذلك".

وأكمل: "التغيير في نظام اللعب؟ هناك امكانية لذلك، لدينا هذا الخيار وخيارات اخرى، لنرى كيف سوف يسير ذلك، واذا كان يناسبنا، دعونا نرى ما اذا كان يمكن ان نلحق الضرر اكثر بالبارسا".

واختتم: "الخطة تختلف بالنسبة لمستوى المنافس، في البرنابيو لعبنا بدون تعقيد، ومن الواضح ان اللعب بثلاثة لاعبين في الوسط هو اول خيار لنا، أُفضل ان يهاجمني الخصم من الخارج عن الداخل في منطقتي، في الذهاب جعلنا البارسا قلق".