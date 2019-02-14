رياضة | مدرب بلد الوليد يكشف عن خطته للفوز على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلد الوليد يكشف عن خطته للفوز على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "سيكون من الخطأ التركيز على ميسي فقط، قبل ساعة من المباراة سنعرف ما اذا كان فالفيردي سوف يقوم بالتناوب ضدنا".
وواصل: "إذا اضطررنا لإيقاف ميسي يجب فعل ذلك كمجموعة، نريد افضل اللاعبين في الملعب، ولكن اذا أراد فالفيردي إراحة ميسي لن يكون سيئا".
وتابع بالحديث عن ميسي قائلاً: "ميسي هو الافضل على الاطلاق، واريده ان يلعب، ولكن اذا اراد الراحة فليكن ذلك".
وأكمل: "التغيير في نظام اللعب؟ هناك امكانية لذلك، لدينا هذا الخيار وخيارات اخرى، لنرى كيف سوف يسير ذلك، واذا كان يناسبنا، دعونا نرى ما اذا كان يمكن ان نلحق الضرر اكثر بالبارسا".
واختتم: "الخطة تختلف بالنسبة لمستوى المنافس، في البرنابيو لعبنا بدون تعقيد، ومن الواضح ان اللعب بثلاثة لاعبين في الوسط هو اول خيار لنا، أُفضل ان يهاجمني الخصم من الخارج عن الداخل في منطقتي، في الذهاب جعلنا البارسا قلق".