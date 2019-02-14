رياضة | أياكس يرحب بانضمام نجم هجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يرحب بانضمام نجم هجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مسؤولي نادي أياكس أمستردام الهولندي، بالتصريحات التي أثيرت مؤخرًا على لسان المهاجم الأوروجوياني العملاق لويس سواريز، بشأن رغبته في الانتقال لصفوف الفريق الهولندي.

وقال مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس أمستردام في تصريحات صحفية: "سواريز يمكنه العودة إلى اياكس متى يشاء، انا لا أمزح".

وأكد أوفرمارس بقوله: "بالنسبة لي اذا كان سواريز يفكر بالفعل بالعودة لأياكس، فسوف أذهب مباشرة بالطائرة إلى برشلونة، والتحدث معه".