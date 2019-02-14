رياضة | نجم وسط برشلونة يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط برشلونة يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية عالمية، أن الأمور ليست على ما يُرام بالنسبة لنجم وسط فريق برشلونة الإسباني، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، اليوم الخميس فإن مسؤولي برشلونة في طريقهم لبيع راكيتيتش، خلال الفترة المقبلة.

حيث أن النادي الكتالوني يبدو وأنه أخرج الكرواتي من حساباته في ظل التوقيع مع الهولندي فرانكي دي يونج وانضمامه في الصيف القادم، إلى جانب المحاولات المستمرة لضم الفرنسي أدريان رابيو.

الجدير بالذكر أن راكيتيتش يعد على هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.