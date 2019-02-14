شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يواجه عقوبة الإيقاف 3 مباريات والان مع التفاصيل

الخليج 365- أرسلت رابطة الدوري الإسباني تقريرها إلى لجنة المسابقات لاتخاذ قرار فيما يتعلق بالاحتفالية المثيرة للجدل التي قام بها لاعب ريال مدريد جاريث بيل أمام أتليتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو. وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن أقضى عقوبة ستكون إيقاف جاريث بيل لثلاثة مباريات، حيث وصفت رابطة الليجا احتفال اللاعب الويلزي بأنه اثار غضب جمهور الروخيبلانكوس. وتأتي هذه الشكوى في ظل مشاكل بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ورئيس رابطة الليجا خافيير تيباس بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الليجا وتكافؤ تطبيقها بين الفرق.

كانت هذه تفاصيل خبر جاريث بيل يواجه عقوبة الإيقاف 3 مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.