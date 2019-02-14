شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يتسبب في غضب جماهير اليونايتد بعد مباراة سان جيرمان والان مع التفاصيل

الخليج 365- عبرت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبها من مهاجم الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو عقب مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي والتي انتهت بخسارة اليونايتد 2 - 0 في ذهاب دور الـ16 لدوري الابطال.

وبدا الحزن على جميع لاعبي الشياطين الحمر اثناء خروجهم من ملعب المباراة، حيث خرج دي جيا من غرفة خلع الملابس مكتئبا ورفض معظمهم أجراء أي مقابلات صحفية.

وعلى العكس تماما للبلجيكي الذي ظهر وهو يضع السماعات على أذنه، ويبتسم للحاضرين في مشهد غريب على جميع الحضور، ليتسبب في غضب جماهير اليونايتد.

وشارك لوكاكو 6 دقائق فقط خلال مباراة الفريق الباريسي بعدما دخل كبديل للشاب ماركوس راشفورد في الدقيقة 84 من عمر المواجهة.

وكان جيمي ريدناب نجم توتنهام وليفربول السابق ومحلل "سكاي سبورت" الحالي، قال أن لوكاكو هو اللاعب الوحيد الذي لم يتحسن خلال فترة القيادة الفنية للنرويجي أولي جونار سولشاير.