شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتوصل لاتفاق لضم موهبته اليابانية والان مع التفاصيل

الخليج 365- توصل نادي برشلونة لاتفاق مع ناشئه السابق، الياباني تاكيفوسا كوبو (17 عاما) للإنضمام للفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما غادر لامسيا قبل أربع سنوات، بسبب قوانين الفيفا بشأن احتراف اللاعبين القصر خارج بلدانهم الأصلية.

وانتقل المهاجم الياباني الموهوب إلى فريق طوكيو الياباني عام 2015، قبل إعارته إلى فريق يوكوهاما في أغسطس 2018

ومن المنتظر أن يكمل اللاعب عامه الثامن عشر في يونيو المقبل ليتمكن بعدها من العودة لبرشلونة حيث يحلم يوما ما بالتدرج من الفريق الرديف إلى الفريق الأول لمجاورة النجوم الكبار، خاصة ليونيل ميسي.

ووفقا لموندو ديبورتيفو، يتابع برشلونة اللاعب منذ خروجه من لاماسيا، بينما توصل لاتفاق مبدئي مع نادي إف سي طوكيو على استعادة اللاعب الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن صعوبة تأقلم اللاعب مع أقرانه في برشلونة دفع والدته التي كانت ترافقه في كتالونيا، لاتخاذ قرار العودة لليابان لحين بلوغه السن القانونية.

ويحاول برشلونة إنهاء الاتفاق رسميا مع ممثلي النادي الياباني، في ظل اهتمام أندية أوروبية أخرى باللاعب، وفي مقدمتهم يأتي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بينما أكدت موندو ديبورتيفو أن برشلونة يثق في انتماء اللاعب للنادي، وفي رغبته في ملامسة أحلامه التي باتت قريبة من التحقق على أرض الواقع، ليصبح أول لاعب ياباني يحمل ألوان الفريق، ويخطو فوق عشب كامب نو.