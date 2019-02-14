شكرا لقرائتكم خبر عن بونوتشي يعود لقائمة يوفنتوس أمام فروزينوني بالكالتشيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة فروزينوني والتي تقام غدا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة السيدة العجوز التي شهدت عودة المدافع بونوتشي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي.

تشيزني، بيرن، بينسوجليو، دي تشيليو، كيليني، كاسيرس، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانتش، خضيرة، ماتويدي، ايمري كان، بينتانكور، رونالدو، ديبالا، ماندزوكيتش، كين وبيرنارديسكي.

يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد فروزينوني في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.