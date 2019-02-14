شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل وزير الرياضة.. الأهلي يصدر بيانًا رسميًا بشأن مباراة بيراميدز بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًا، بشأن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مباراته أمام بيراميدز، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأكد مجلس الأهلي، في بيانه، أنه ينتظر وصول المخاطبات الرسمية من جانب اتحاد الكرة، والرد على استفساره، حول أسباب تأجيل مباراة بيراميدز في الدوري، ليدرس بعدها الموقف كاملًا ويتخذ قراره فيما يخص التعديلات الأخيرة بجدول مباريات الفريق.

وجاء نص البيان كالتالي:

«النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس. والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي على أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلًا على أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي، وهو يؤكد على احترامه للمنـظومـة الرياضـيـة، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات».

وكان اتحاد الكرة أصدر في وقت سابق قرارا بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بعد بيان أصدره الأهلي وأعلن خلاله تمسكه بالجدول السابق ورفضه خوض أي مباراة غير التي تم إرسالها في جدول بداية يناير.