شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته الجمعة استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبي الفريق راحة سلبية، اليوم الخميس، بعد التعادل مع فريق نصر حسين داي الجزائري، بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته، الجمعة، استعدادا لمواجهة إنبي، في منافسات الجولة 22 لبطولة الدورى الممتاز المصري، والمقرر لها الأحد المقبل.