ليفربول تسخر من خبر إنتقال صلاح لليوفينتوس

قامت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية بالرد بسخرية من الشائعات التي ربطت انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة جارديان البريطانية قد ذكرت أن هناك شائعات ربطت انتقال صلاح إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي على أن يقدم الأخير عرضًا ماليًا كبيرًا تصل قيمته إلى 175 مليون جنيه استرليني كبديل محتمل للاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقالت الصحيفة -المقربة من ليفربول- "الخميس قد يكون عيد الحب، ولكن هناك اعتقاد آخر في إيطاليا أن يوم كذبة إبريل سيأتي مبكراً في يوفنتوس".

وأكملت أن صلاح ليس غريبًا على الدوري الإيطالي، فقد قضى فترة داخل صفوف روما قبل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.

ولفتت ليفربول إيكو إلى أن إدارة الريدز ليس لديها النية لبيع صلاح، مؤكدة أن اللاعب وقع على عقدًا جديدًا طويل الأمد في العام الماضي.

كما يذكر أن صلاح يقدم مستويات رائعة بقميص الريدز حيث حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 32 هدفًا متفوقًا على هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي ولاعب توتنهام، كما يتنافس هذا الموسم على اللقب ذاته ودخل في منافسة شرسة مع الارجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، والجابوني بيير ايمريك اوباميانج نجم آرسنال.