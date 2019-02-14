الجمعة.. مواجهات نصف نهائي كأس المجلس الانتقالي لأندية ساحل حضرموت

يلتقي عصر يوم غد الجمعة فريق نادي التضامن مع وحدة شحير بملعب الفقيد بارادم بالمكلا.

ويحل فريق نادي المكلا ضيفا على سمعون بملعب الفقيد الشاحث في مواجهات دور نصف نهائي منافسات "دوري المجلس الانتقالي والذي يقام برعاية قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وبتنظيم من قبل اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت وتحت شعار «الجنوب يجمعنا» والذي يأتي هذا الدوري ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتضان مدينة المكلا للدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفيما يشهد عصر الاثنين الثامن عشر من فبراير اختتام منافسات المسابقة علي ملعب الفقيد بارادم بلقاء الفائزين من المباراتين .

وكان فريق نادي التضامن قد حقق فوزا مستحق علي حساب فريق وحدة المكلا بثلاثية نظيفة في مباراتهما التي جرت بملعب الفقيد بارادم بالمكلا سجل ثلاثية الازرق اللاعبين مجاهد المحمدي هدف وعلي بن سلمان هدفين .

فيما استطاع فريق نادي المكلا تجاوز فريق نادي اهلي الغيل في قمة كروية انتهت بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف لكل منهما الا ان المكلا كان له الحظ بركلات الحظ الترجحية عقب الانتهاء من الوقت الاصلي للمواجهة

هذا وتعكف دائرة الشباب بالمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت على عملية التحضيرات الخاصة بهذا النهائي الكروي الذي سيحتضنه ملعب الفقيد بارادم بالمكلا ومن المقرر ان يحضره قيادات من اعضاء هيئة الرئاسة للمجلس والجمعية الوطنية والقيادات المحلية بحضرموت ومديرية مدينة المكلا سيتم فيه تكريم بطل الدوري بكاس مع ميداليات ذهبية وكاس للفريق الوصيف مع الميداليات الفضية اضافة الى جوائز مختلفة تم رصدها من قبل اللجنة التنظيمية .