ماذا قال ثابت البطل لجوزيه عندما طالبه بعدم حضور قمة الزمالك؟

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جدة - عمرو شويل كشف وائل رياض شيتوس المدرب المساعد للمنتخب الاوليمبى ونجم الاهلى الاسبق كواليس الساعات الاخيرة فى حياة ثابت البطل نجم القلعة الحمراء الراحل . وتحل اليوم، الخميس 14 فبراير، الذكرى الرابعة عشرة لرحيل ثابت البطل حيث توفى يوم 14 فبراير عام 2005. وكتب شيتوس الذى يرتبط بعلاقة نسب مع الراحل ثابت البطل تفاصيل الساعات الاخيرة فى حياة حماه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : "قبل مايتوفي كابتن ثابت البطل كان عندنا ماتش مع الزمالك وكنا في معسكر قبل المباراة بثلاثة أيام في دريم ٦ أكتوبر " ويضيف شيتوس : " ودار الحوار ده بين جوزيه وثابت ، جوزيه : خليك في الفندق يا ثابت الدنيا برد جدا عليك وانت تعبان ثابت : لأ انا لازم أبقي موجود مع الفريق أثناء التمرين جوزيه : مينفعش الدنيا هنا مفتوحة والهوا شديد عليك ثابت : طيب خلاص هتفرج علي التمرين من الأوتوبيس وفعلاً طلع كابتن ثابت الأوتوبيس وقعد يتفرج علي التمرين ورفض إنه يروح الفندق . يوم المباراة : جوزيه : يا ثابت من فضلك روح البيت إتفرج علي الماتش في التليفزيون ثابت : لأ دي مباراة مينفعش أبقي مش موجود جوزيه : إنت كده هتتعب ثابت : لو مشيت هتعب أكتر وحصل إن الكابتن ثابت قعد علي الدكة و شارك الفريق إنتصاره علي الزمالك و كانت أخر لحظة لكابتن ثابت البطل وهو بيعطي درس في الإخلاص والعطاء لأخر لحظة من حياتك .

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