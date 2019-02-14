أول عقوبة من مجلس الزمالك بعد السقوط الأفريقى

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جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك قرارا بإيقاف مستحقات اللاعبين بعد السقوط الثانى فى مباريات الفريق الأبيض الأفريقية بالتعادل مع نصر حسين داي الجزائري مساء الأربعاء بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وخسر الزمالك أولى مبارياته فى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية أمام جورماهيا الكينى بنتيجة 4 /2 فى كينيا قبل التعادل فى ثانى مواجهات أمام بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره . ويعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة للحديث معه عن أسباب التعادل مع بطل الجزائر واحتلال المركز الأخير بمجموعته فى الكونفدرالية. ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية برصيد نقطة واحدة من تعادل مع نصر حسين داى بطل الجزائر وهزيمة أمام جورماهيا الكيني .

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