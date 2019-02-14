شكرا لقرائتكم الجونة يتقدم على الداخلية 2 / 1 فى الشوط الأول بأقدام أهلاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتهى الشوط الاول من عمر مباراة الداخلية والجونة بتقدم فريق الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة حالياً على ستاد كلية الشرطة فى إطا مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام .

تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الجونة بهدف فى الدقيقة 20 ثم تعادل أحمد بحبح للداخلية فى الدقيقة 22 ثم أضاف أكرم توفيق الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الاول بتقدم الجونة 2-1 .

وسجل هدفى الجونة الثنائى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق المعاران من الاهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 29 هدف فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .